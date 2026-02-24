国会での代表質問で、与野党の論戦が24日から始まりました。最初に質問を行ったのが、中道の小川代表。高市首相のフレーズをもじって、その姿勢をただしました。

■中道・小川代表「暮らしを支えて、支えて、支えて…」

“巨大与党”の誕生で、勢力図が一変した永田町。

衆院選後、初めての論戦の相手は、議席数を大きく減らした中道の小川淳也代表。

中道改革連合 小川代表

「総理まずはご就任おめでとうございます。心より敬意と祝意を申し上げます。国民生活の底上げのため、暮らしを支えて、支えて、支えて、支えて、支え続けてまいります」

◇

高市首相（2月20日）

「成長のスイッチを、押して、押して、押して、押して、押しまくってまいります」

◇

まずは先週行われた、高市首相の演説の“カウンター”。その後、切り込んだのは、“来年度予算案”について。

高市首相は、「年度内の成立」に強い意欲を見せていますが…。

中道改革連合 小川代表

「必要な審議を省略してまで何が何でも、年度内成立に固執することはない」

その上で…。

中道改革連合 小川代表

「学校給食費の負担軽減や高校無償化など、暫定予算として組み込んではいかがでしょう」

予算が年度内に成立しない場合、4月以降の国民生活に影響のある政策を盛り込んで暫定予算を編成することを提案し“全面的に協力する”と、異例の歩み寄りを見せました。

対する高市首相。

高市首相

「野党のみなさまにも迅速な審議についてご協力をお願いしながら、年度内の成立を目指してまいりたい」

暫定予算についての言及はありませんでした。

■高市首相、過去のコラム“削除”については

その後、小川代表が指摘したのは…。

中道改革連合 小川代表

「総理の過去の政策や政治姿勢を記したコラムが、公式サイトから全面削除されたとの報道があります」

高市首相が政治姿勢などを記した過去のコラムを突然、削除したことについて…。

高市首相

「総理になってからコラムを書く時間もなく、ずっと更新できていなかったこともあり、コラム欄は削除しました」

■『オガジュン構文』まるまるカット

野党第一党の代表質問。その裏側では…。

日本テレビ・政治部官邸キャップ 矢岡亮一郎記者

「今回の質問原稿、大幅に書き直されていたんです。小川代表、先週金曜日（20日）にはいったん書き上げていました。

多用されていたのが『オガジュン構文』。小川さん独特の言い回しを指す言葉で、ネットで指摘されているのが『結論までの前置きが長い』ですとか『繰り返しの表現が多い』。

例えば金曜日（20日）時点の原稿では『中道』としての理念について『強固』『堅固』『確固』『不動かつ不屈』のような表現がありました。ただ、きょう（24日）の原稿では、丸々カットされていました」

23日夜、中道幹部で集まり、練り直したということです。

25日の2日目は、参政党やチームみらいが質問を行う予定です。