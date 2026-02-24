“たった1人”発掘するHYBEオーディション、1万4000人→19人に 『ガルプラ』『日プ女子』出演者も【2次審査進出者一覧】
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第1話が、24日にABEMAにて配信された。
【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第1話では、応募総数約1万4000人から選ばれた2次審査に進むメンバーが発表された。『Girls planet 999』（ガルプラ）に出演していた桑原彩菜、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）に出演していた黒川穂香、『UNIVERSE TICKET』に出演していた大城莉瑛羅ら19人が選ばれた。
【2次審査進出者一覧】
安達 純奈（Junna Adachi、18）
安田 明香梨（Akari Yasuda、18）
宮本 紗良（Sara Miyamoto、20）
桑原 彩菜（Ayana Kuwahara、18）
荒武 凜香（Rinka Aratake、21）
黒川 穂香（Honoka Kurokawa、20）
松浦 なる（Naru Matsuura、17）
城守 星愛（Seria Jomori、18）
森 穂乃香（Honoka Mori、16）
星野 紗衣奈（Shaina Hoshino、19）
西山 紗羅（Sarah Nishiyama、16）
村田 莉花（Rira Murata、20）
大城 莉瑛羅（Jayla Oshiro、19）
大谷 碧空（Aoi Otani、19）
沢田 沙羅（Sara Sawada、17）
津波古 妃織（Hiori Tsuhako、18）
土方 エレナ（Elena Hijikata、19）
飛 咲来（Sakura Tobi、15）
矢崎 彩愛（Sara Yazaki、20）
