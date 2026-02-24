「身体の仕上がりが半端ない」マラソン選手、上半身タトゥー姿に「隠して欲しい」「ますますイケメン」賛否
陸上競技選手の大迫傑さんは2月22日、自身のInstagramを更新。格好いいタトゥーの入った姿を披露しました。
【写真】大迫傑の格好いいタトゥーショット
ファンからは、「かっこよすぎ！」「さこどかっけ！」「刺青は日本では受け入れないので、色々な影響を考えて隠して欲しいです。。」「バリバリタトゥー入れたんですね！」「ますますイケメン」「身体の仕上がりが半端ない」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「さこどかっけ！」大迫さんは「ランナーの身体と思考は、正直でわがままで、本質的…」とつづり、4枚の写真を投稿。トレーニングウエアにシューズ姿のモデルショットです。1、3枚目はしゃがんだポーズで、鍛え抜かれた上半身の筋肉が圧巻です。肩から腕や胸元に入ったクールなタトゥーが大胆に露出され、美しさと迫力が共存するショットとなっています。
トレーニングの様子を披露自身のInstagramで練習の様子などをたびたび公開している大迫さん。19日の投稿では英語で「忍者がもうすぐ戻ってくるぞ」とつづり、トレーニングで走る様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
