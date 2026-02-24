「顔そっくりすぎる」人気芸人、相方の父公開に「めちゃくちゃ似てますね…！」「遺伝子すごい」の声！
お笑いコンビ・ちょんまげラーメンのきむさんは2月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の父の写真を公開し、反響が寄せられました。
コメントでは「たぶっちゃんに似てるなぁ」「顔そっくりすぎる」「遺伝子すごい」「顔めちゃくちゃ似てますね…！！」「30年後からタイムスリップしてきた田淵さん？」「そっくりで微笑ましい」「てかほんとこのコンビ仲良いな（笑）」などの声が寄せられました。
【写真】「顔そっくりすぎる」相方の父
「30年後からタイムスリップしてきた田淵さん？」きむさんは「たぶっちゃん父がひまわりつけてる たぶっちゃんも30年後はこんな感じなんだろうなあ」とつづり、1枚の写真を投稿。相方・田渕章裕さんの父のソロショットです。田渕さんは胸元にひまわりを付けた衣装姿が印象的ですが、父も同じようにひまわりを付けています。顔立ちも田渕さんとよく似ていますね。
「ちょんまげラーメンはじめました」2025年6月18日に「ちょんまげラーメンはじめました」とつづり、コンビ名改名を発表するとともに最新の宣材写真を公開したきむさん。写真左側でほほ笑んでいるのが田渕さん、右側で足を組んでいるのがきむさんです。本当に父と似ているのか、気になる人はチェックしてみてくださいね。
