【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米政権は２４日午前０時１分（日本時間午後２時１分）、日本を含む世界各国・地域を対象に１０％の新たな追加関税を発動した。

米連邦最高裁判所が違法と判断した「相互関税」の代替措置となる。トランプ大統領は１５％への税率引き上げを表明し、新たな関税措置も示唆しており、不確実性は高まっている。

新たな関税は、米通商法１２２条を根拠法としており、国際収支の「大規模かつ深刻」な赤字への対応を目的に、大統領の権限で最大１５％の関税を１５０日間課すことを認めている。

米政権は２０日に１０％の関税発動を発表し、トランプ氏は翌日に１５％への引き上げを表明した。適用時期は不明だが、今後、税率が引き上げられる可能性がある。日本は１５％の相互関税が撤廃され、当面は１０％が課されることになる。関税の対象は一部の農産物や重要鉱物などを除き、幅広い品目となる。

トランプ氏は２３日、自身のＳＮＳに「最高裁判決を利用してゲームをしようとする国は、さらに厳しい関税に直面する」と投稿した。不公正な貿易慣行があると認定した国・地域に制裁関税を課す「通商法３０１条」や、自動車などの分野別関税に適用する「通商拡大法２３２条」を念頭に、新たな関税措置を検討しているとみられる。

相互関税を巡っては、米最高裁が２０日に違法との判断を示し、米政権が合成麻薬フェンタニルの流入を理由に中国、メキシコ、カナダに課していた追加関税も無効になった。