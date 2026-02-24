iPS細胞を使って脊髄損傷を治療する方法を研究しているベンチャー企業が、来年末にも治験を始めたいと発表しました。

慶応大学発のベンチャー企業ケイファーマは、iPS細胞から「神経の元になる細胞」を作り、脊髄を損傷した患者に移植して治療する世界初の研究を行っています。

この研究では、患者の脊髄に「神経の元になる細胞」を200万個程度注入するため、ケイファーマは、質の良い細胞を大量に作る業務について、細胞の製造技術を持つニコン・セル・イノベーションに委託すると発表しました。

ケイファーマを立ち上げた岡野栄之慶応大教授らは、脊髄損傷後1か月以内の患者を対象に臨床研究をすでに行い、患者4人のうち2人で運動機能が改善したと去年発表しています。

今後は、ケイファーマとして、この治療法の安全性、有効性をさらに確かめて、国の承認を得るための「治験」を行う予定で、患者数人を対象に、来年にも始めたいと述べました。

ケイファーマは、この治験の結果をもとに2020年代後半に、国からの条件付き早期承認を得ることを目指していて、その後、2030年代前半には、より多くの医療機関で使えるように、iPS細胞由来の神経前駆細胞を商品として販売したいとしています。

■株式会社ケイファーマ取締役CSO兼慶応大学教授岡野栄之氏

──実用化に近づいて来たが、今後にむけて一番最大のハードルは

岡野氏:臨床研究の4例のうち2例は（この治療法が）かなり効いて、2例はまったく効かないわけではないが、そこまで効きが良くなかった。いったいこの違いは何なのかをよく見極めることが大事だ。治験としては、より効き目のある患者さんを対象にできるかが非常に重要。治験は成功しないと（承認を得られず）患者さんに届きませんので。臨床研究のデータをあらい直して、反省すべき点は反省して、最もパフォーマンスの良いプロトコル（実施計画書）で治験に臨みたい。

■株式会社ニコン・セル・イノベーション

代表取締役社長 中山稔之氏

「細胞は生き物なので、コントロールが難しい。産業化にむけては、一定程度変化があってもちゃんと医薬品として作っていかなくてはいけない。いかにコントロールして、製造段階で設計できるかだ。安定供給につなげられるよう、これまで10年間の実績、蓄積をいかしていきたい」