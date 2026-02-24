2月24日、都内で開催された「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、優秀女性騎手賞を受賞した今井千尋騎手が出席した。2年ぶりの受賞となった今井騎手は振り袖姿で登壇。昨年は国内の女性騎手の年間最多勝を更新する142勝をマークし、今年2月にはサクラヒメとのコンビでばんえい競馬の女性騎手として初の重賞制覇を達成している。

――今回受賞しての感想を

すごく嬉しいです。本当にたくさんの方に支えられて、勝ち星を重ねられたので感謝の気持ちでいっぱいです。

――サクラヒメとのコンビで初の重賞制覇。振り返ると

脚元に不安が多い子だったので、厩舎が一丸となって、獣医師さんや装蹄師さん、たくさんの方々に支えられて、最後に走れる重賞で勝てて本当に嬉しかったです。

――先日は引退セレモニー。どんな気持ちでサクラヒメの口を取っていたか

ずっと見てきている馬なので、すごく寂しいなと思いながら口取りをしました。

【ばんえい十勝】今井千尋騎手が歴史塗り替える…女性騎手最多勝142勝

今井千尋騎手 (C)Hiroki Homma

サクラヒメの引退は「すごく寂しい」

――今週日曜日がサクラヒメにとって最後のレース。どのように騎乗するか

サクラヒメの得意なスピードレースなので、綺麗に勝って引退レースを飾れたらいいなと思います。

――受賞は2年ぶり2度目、この2年間でご自身の中で成長したところは

デビュー当初よりは周りを見ながらレースを運べるようになったことは、成長できたところかなと思います。

――今年の目標を

たくさんの方に支えられながら騎手をやってこれているので、1鞍1鞍大切に乗って、もっと勝てるように頑張りたい。（昨年出走取消になった）ばんえい記念へ騎乗できる機会もあったらいいなと思います。