特集です。23日まで長野市の善光寺を中心に行われた「長野灯明まつり」。その善光寺の宿坊にアスリートとしての顔を持つ住職がいます。世界も注目するその住職に密着しました。



長野市の善光寺を光で照らす「長野灯明まつり」。

この期間中、善光寺の宿坊のひとつ「徳寿院」にも参拝者が訪れていました。



「うちのご本尊は三人寄れば文殊の知恵皆さんよくご存じの知恵の仏様文殊菩薩でございます」





住職の清水雄介さん、52歳。御朱印を授かりに来た人への対応や、ご本尊に加え背面に平安時代の僧侶「空海」の手形が入った弁財天像を特別に公開していて、訪れた人に説明していました。「灯明まつりの時だけこのように皆さんに御開帳しておりますのでぜひ拝んでいってください」柔らかい物腰で参拝者と言葉を交わします。「初めてお参りですか 何度かいらっしゃっていますか」「もう毎年」「毎年 ありがとうございます。ワンちゃんもいつも一緒ですか」「そうですね。連れて来れる時は。「名前はなんて？」「あずき。 あずき～ 。あ～ずき」夜も多くの参拝者が訪れる「灯明まつり」のにぎやかさにうれしさを感じていました。「うちも灯明まつりをきっかけにご本尊を開けるようになりましたので、それまでは宿坊に泊まられる方しかご本尊様は拝むことはなかったですから、そういう意味では文殊菩薩様もほかの仏さんもよく多くの人が来るようになったなと驚いているんじゃなかなと思いますね」宿坊を訪れる参拝者の対応のほか、善光寺事務局の業務にもあたっている清水さんには、もう一つの顔があります。それは…。マラソンランナーです！清水さんが本格的に走り始めたのは17年前の35歳の時。2009年の善光寺御開帳で忙しくなり、体重が増えたことがきっかけでした。Q失礼ですが住職の方は食べ物とか節制されるイメージありますけど？「百人一首思い出していただくと ふくよかなお坊さん多いような気がしますよね。もちろん修行で痩せることはあるんですけど、やはりありがたく食事を頂戴していると気づいた時には、ふくよかな豊かな姿になっている自分の想像がわきまして、待てよと もう少し絞れてる方がいいかなと走り始めたんですね」もともとテニスやマウンテンバイク、スキーにスノーボードなど学生時代からさまざまなスポーツに取り組んできた清水さん。体を絞るためにマラソンを始め、どんどんのめりこんでいきました。走り始めてすぐには膝を痛めたこともありましたが、今では住職の仕事の合間に週に70キロから100キロ走っています。２月に行われた「別府大分毎日マラソン」では自己2番目となる「2時間54分08秒」でフィニッシュ。フルマラソンを3時間未満で走る、“サブ3”と呼ばれる市民ランナーの中でも優秀なランナーとしての記録を達成しています。フルマラソンの自己ベストは「2時間54分ちょうど」で2年前の東京マラソンの時に出しました。2020年には世界的なスポーツブランドから声がかかり、ウェブコンテンツに取り上げられるなど世界も注目する“走るお坊さん”なのです。その走り、どのくらい速いのかテレビ信州のカメラマンが並んで走ってみると…。「速いっすね。追いつけないですね。ハアハア」忙しい仕事の合間に時間をとって走る日々。つらいと感じることはないのか尋ねてみると…。「確かに疲れて 走るのがちょっときょう走りたくないなというのも正直あるんですけど走らないで終わると、最悪な一日になるんですよね。あ～ 走ればよかったって思って生きているっていうのかな。おかしな人だと言われるんだけどパジャマをランニングウエアにしちゃう起きたらすぐ走れるんですよ家族あきれていますけれどもそういうこともしています。走ることに貪欲な清水さん。今は長野市内のランニングクラブに所属し、若いコーチからアドバイスを受けながら練習を積んでいます。次の目標は、4月に開かれる「長野マラソン」で自己ベストを更新すること」長野を走ると、まちの魅力に改めて気付かされると言います。「走ることで車だと今まで気付かなかったようないい場所があったり、ここも長野マラソンのコースを全て一望できるんですよ。そうするとどうやって走ろうかなとか、ワクワクしてくるんですよね。走ることでますます長野の魅力を感じる春夏秋冬いつでもきれいですから」走ることが日々の生活や仕事にも生きていると言います。「なんでもフルマラソンに例えちゃったりするんですね30キロから先が勝負だとか。まだハーフ過ぎたくらいだから調子に乗るなよ とか何でもそういうところはランニングが好きなので。そういうところは生かせていると思います。ランナーの皆さん同じようなことをおっしゃるんですけど走り終えた後にすごくポジティブになっていると達成感の連続な気がしますね」ランニングが僧侶の生き方の一部になっているという清水さん。『走るお坊さん』は今日も一歩ずつ前に進んでいます。