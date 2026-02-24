元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演し、「一番好きな仕事」を明かす場面があった。

5月に上演される舞台「はがきの王様」（5月14〜24日、下北沢・本多劇場）で、ラジオ番組へネタを投稿する“はがき職人”だった過去がある主人公を演じる。

「俺はこの世界に入る前、何回か送ったよ」と自身も芸能界入りする前の少年時代にラジオ番組へはがきを送ったことがあると告白。現在はNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）でパーソナリティーを務めているが、「今ここで言うと、またあって聞こえるけど、俺はいつも自分の番組で言ってるけど、一番好きな仕事はラジオなのよ」と思い入れを明かした。

「へえ〜」と驚くパーソナリティーの女優・松下奈緒に、「俺はラジオ小僧でずっとラジオ聴いていて、小学生の頃から自分で吹き込んでやってた人間だから、ラジオが好きなの」と説明。

「だからラジオ聴いてラジオにはがき送ってたし、俺らの時代は他局で申し訳ないけどやっぱりニッポン放送、LFを聴いて育ってるから」と明かし、今回の舞台は「まさに！この話いただいた時に自分とオーバーラップするものが多過ぎて」と話していた。