シンガーソングライターの松山千春（70）が22日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。仲の良かった大橋巨泉さんがかかわっていた石原裕次郎さんの大ヒット曲を明かした。

松山は巨泉さんのことを「巨泉ちゃん」と呼び「もう知らない方もいらっしゃるかもしれませんけどね、とにかく『11PM』か？競馬もやるし、麻雀もやるし、ゴルフもやるし…。もう何だってやったんだ、あの人。一時はオールトラリアに住んだりな。結局、いい人生を送られたんじゃないかなと思います」と語った。

大橋さんは“テレビの巨星”と呼ばれ、放送作家としてテレビ業界に入り、1965年から「11PM」で司会者を務め、その後も広い見識、豪快なキャラクターで親しまれた人気司会者として活躍した。競馬評論家、ジャズ評論家などの活躍もしていたが、2016年に急性呼吸不全のため82歳で死去した。

松山はさらに「巨泉ちゃん、大橋巨泉として別に歌を歌ったりうんぬんはしてないんですよね。ただ、俺も調べて驚いたんだけど、大橋巨泉が補作、いわゆる作詞に補作、ちょっと変えてやったという曲があるんですよ」と言い「それが、俺も全く知らなかった。なんていう曲かというと、石原裕次郎『嵐を呼ぶ男』」と紹介し、同曲を流した。

「嵐を呼ぶ男」は石原裕次郎さんが主演の1957年公開の同名映画石原自身が歌った主題歌で1958年2月に発売され、62万枚の大ヒットとなった。作詞は映画の監督・脚本を担当した井上梅次が手がけているが、巨泉さんもかかわっていたという。