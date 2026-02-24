歌手の小見山直人（31）が、2月24日にセカンドデジタルシングル『Eyes on You』をリリースした。

【映像】自慢の筋肉を披露する小見山直人やデビュー当時の姿

小見山は、「2月24日にリリースしました『Eyes on You』は、男女の曖昧な関係やどうしようもできないもどかしい気持ちを描いたラブソングになっています。それに合わせた振り付けも僕が作ったので、そういうところも見て聞いて楽しんでもらえたらなって思います」と語った。

中でも注目ポイントは、手を耳に当てる振付。「めっちゃ考えたんですけれど、どういうものが目に留まりやすいかなって思った時に、わかりやすく、みんなも片手で耳に添えるだけだったらできるかな、“この振り真似できそう”みたいなキャッチーな部分を作りつつ、自分を表現しました」と説明した。

恋心がテーマの最新曲だが、小見山自身のアピールポイントについては、「今まで頑張ってきたことで言ったらダンス歌もそうなんですけれど、筋トレとかも頑張っていたので、そういうところはアピールしたいなって時はありますね」とコメント。リクエストに応えて「全然ですよ。本当に全盛期というか大会に出ていた時は体脂肪率3％とかだったんですけれど、今はもう乗っちゃってるので、ちょっとだけ…」と腕を見せ、「腕は細いんですよ。これコンプレックスで。胸板はまだあるんですけれど腕は細くて。そこをしっかりしなさいってパーソナルの人にも言われていて。ここはコンプレックスです。最近は趣味程度に頑張っている感じです」と、等身大の悩みものぞかせた。

ソロ活動の支えとなったAAAメンバーの存在を明かす

2015年にダンス＆ボーカルグループ『lol』としてメジャーデビュー。デビュー翌年には日本レコード大賞の新人賞を受賞するなど人気を博したが、2025年6月にグループは解散。「1年前くらいですかね。それこそグループが終わってしまうかもという時に（AAAの）與真司郎さんとご飯に行って、凹んでいる時に與さんに相談して、自分次第というか『そんな周り気にせずに頑張ったらいいよ、味方だからね』と言ってくださって、心が不安定なところを支えてもらった」と、先輩アーティストからの支えも語った。

そんな支えもあっての2ndシングル『Eyes on You』は2月24日にリリース。「もちろん歌詞にも注目してもらいたいんですけれど、歌詞関係なく曲として元気になりたいなじゃないですけれど、気分変えたいなとか、そういう時に聞いてもらえたらうれしいなと思います」と呼びかけている。（『ABEMA NEWS』より）