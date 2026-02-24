＜0歳から勝負！？＞「のんびりしてちゃダメだよ！」息子の発達が遅いのは…私のせい？【中編まんが】
私（ハルカ）は、現在育児休業中。夫と生後3か月の息子・カンタとの3人暮らしをしています。ようやく赤ちゃんのいる生活に慣れてきました。けれど初めての出産はすべてが未知の世界。発達速度なども気になるので、市が開催している子育て相談会に行ってみたのです。しかし周りの子たちとわが子の発達を比べて落ち込むだけでした。恥ずかしくて相談もできず、暗い気持ちになっていたのですが、そこでママ友・ナオミさんと出会います。それから定期的に会うようになったのですが……？
ナオミさんは社交的で、話題が豊富でした。そんなナオミさんに、2〜3回会った後に言われたのです。
ナオミさんはウチの子を「大人しい」「刺激が足りないのよ」と言います。私としては、家ではずっと声を出しているし大人しいとは思わなかったのですが……。
習い事をやらせているかどうか聞かれ、まだ何も……と話すと、ナオミさんはいきなり饒舌に語り出しました。
ナオミさんは鼻息を荒くして「子どもは0歳からが勝負！」と言います。
聞くと、ナオミさんのお子さんのレイくんは、今のウチの子くらいの月齢でリトミックや親子体操、スイミングなどをはじめたのだとか……。私は、ナオミさんの勢いに少し気圧されてしまいました。
ナオミさんと話をするのはとても楽しかったです。夫や家族以外の大人と親しく話す機会がほとんどなかったため、ママ友っていいな……そう思っていました。
しかし習い事の話になると一転、ナオミさんは熱く語り出したのです。赤ちゃんのうちにいかに刺激を与えてあげられるかで、その子の一生が決まる……。そう思うと、なんの情報も収集せずにいた自分が恥ずかしくなり、息子に対して申し訳なくなってしまいます。
私がもっとしっかりしていれば、息子の成長を早めることができたのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
ナオミさんは社交的で、話題が豊富でした。そんなナオミさんに、2〜3回会った後に言われたのです。
ナオミさんはウチの子を「大人しい」「刺激が足りないのよ」と言います。私としては、家ではずっと声を出しているし大人しいとは思わなかったのですが……。
習い事をやらせているかどうか聞かれ、まだ何も……と話すと、ナオミさんはいきなり饒舌に語り出しました。
ナオミさんは鼻息を荒くして「子どもは0歳からが勝負！」と言います。
聞くと、ナオミさんのお子さんのレイくんは、今のウチの子くらいの月齢でリトミックや親子体操、スイミングなどをはじめたのだとか……。私は、ナオミさんの勢いに少し気圧されてしまいました。
ナオミさんと話をするのはとても楽しかったです。夫や家族以外の大人と親しく話す機会がほとんどなかったため、ママ友っていいな……そう思っていました。
しかし習い事の話になると一転、ナオミさんは熱く語り出したのです。赤ちゃんのうちにいかに刺激を与えてあげられるかで、その子の一生が決まる……。そう思うと、なんの情報も収集せずにいた自分が恥ずかしくなり、息子に対して申し訳なくなってしまいます。
私がもっとしっかりしていれば、息子の成長を早めることができたのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと