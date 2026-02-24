2月25日に始まる国公立大学の二次試験に向け、新潟大学では24日、試験会場の設営準備が行われました。大学側は交通状況を確認するなどして、当日は早めの行動をとるよう呼びかけています。

受験シーズンが終盤戦を迎え、25日からの3日間、新潟大学では二次試験の前期日程が行われます。



今年は10の学部に前期・後期合わせて5624人が志願している新潟大学。



新潟市西区の五十嵐キャンパスでは、25日からの試験を前に、職員が机に受験番号を貼るなど会場設営を進めていました。





【新潟大学 住吉智子 副学長】「受験生の皆さんが安心して受験をしていただけるように準備を万端にしているので、安心して受験に来ていただきたいと思っている」受験生に対しては、公共交通機関などの運行状況を随時確認し、早めの行動をとるよう呼びかけています。こうした中、24日はキャンパス内を歩く受験生の姿も…【受験生】「あす試験なので下見に来た。地図で見たより広くてびっくりしている」【受験生】「絶対合格できるように頑張りたい」受験生も25日のために準備を進めているようです。前期日程の合格発表は3月8日に新潟大学のホームページ上で行われ、後期日程の試験は3月12日に行われます。