高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が２４日、衆院で始まった。

首相は２０２６年度予算案について、年度内成立を含めた早期成立に改めて意欲を示した。食料品を対象にした２年間限定の消費税減税の実現に向け、超党派の「国民会議」での幅広い合意を目指す考えも強調した。

首相は、予算案について「国民生活に支障が出ないように、野党にも協力をお願いしながら年度内成立を目指したい」と訴えた。野党が十分な審議時間の確保を求めていることに対しては「国会審議に誠実に対応していく」と述べた。

消費税減税と、減税と給付を組み合わせた「給付付き税額控除」に関しては、「受益と負担や国民経済に大きな影響を及ぼす」と指摘し、国民会議で「野党にも参画いただきながら国民的議論を進める」とした。野党の協力が得られれば夏前に中間とりまとめを行い、税制改正関連法案の早期提出を目指す考えも重ねて示した。

憲法改正を巡り、首相は「社会や国民意識の変化に応じてアップデートすべきもの」と指摘し、「憲法審査会で党派を超えた建設的議論が加速するとともに、国民の間で積極的な議論が深まることを期待する」と語った。安定的な皇位継承に関しては「皇族数が減少している状況で、皇室典範の改正は先送りすることのできない喫緊の課題だ。ぜひとも実現していかなければならない」と訴えた。

防衛装備移転３原則の運用指針見直しについては、「（移転の推進が）地域の抑止力、対処力の向上、国内経済の成長につながる」と意義を説明した上で、「早期に実現すべく与党とも相談しながら具体的な検討を加速する」と述べた。

日本維新の会の中司幹事長は、自民との連立政権合意に盛り込まれた衆院議員の定数削減への意欲をただした。首相は「維新と交わした連立政権合意の内容を誠実に履行していく考えだ」と強調した。

代表質問は２５日は衆参両院、２６日は参院で行われる。