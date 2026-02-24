22:00　
ハンガリー中銀政策金利（2月）
予想　6.25%　前回　6.5%

グールズビー・シカゴ連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）会議出席（質疑応答あり）

23:00
米住宅価格指数（12月）
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)

米住宅価格指数（2025年 第4四半期）　
予想　N/A　前回　0.2%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）
予想　N/A　前回　（前年比)

コリンズ・ボストン連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議開会挨拶
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:15　
ウォラーFRB理事、ボストン連銀主催金融会議出席（質疑応答あり）
ベイリー英中銀総裁、グリーン委員、テイラー委員、ピル氏、財務委員会出席

23:30　
クックFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「米政策の道筋」出席（質疑応答あり）
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

25日
0:00
米卸売在庫（確報値）（12月）
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　1.3%（卸売売上高・前月比)

米リッチモンド連銀製造業指数（2月）
予想　N/A　前回　-6.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）
予想　88.0　前回　84.5

2:30　
シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイス経済および金融政策について講演

2:45　
ラガルドECB総裁、討論会出席

3:00　
米2年債入札（690億ドル）

5:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議出席

11:00　
トランプ米大統領一般教書演説　米経済およびインフレについて語る


全米企業エコノミスト協会（NABE）会議（ワシントン、～24日）
アップル年次株主総会
ロシアのウクライナ侵攻から4年


※予定は変更されることがあります。