22:00

ハンガリー中銀政策金利（2月）

予想 6.25% 前回 6.5%



グールズビー・シカゴ連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）会議出席（質疑応答あり）



23:00

米住宅価格指数（12月）

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)



米住宅価格指数（2025年 第4四半期）

予想 N/A 前回 0.2%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）

予想 N/A 前回 （前年比)



コリンズ・ボストン連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議開会挨拶

ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



23:15

ウォラーFRB理事、ボストン連銀主催金融会議出席（質疑応答あり）

ベイリー英中銀総裁、グリーン委員、テイラー委員、ピル氏、財務委員会出席



23:30

クックFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「米政策の道筋」出席（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演



25日

0:00

米卸売在庫（確報値）（12月）

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 1.3%（卸売売上高・前月比)



米リッチモンド連銀製造業指数（2月）

予想 N/A 前回 -6.0



コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）

予想 88.0 前回 84.5



2:30

シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイス経済および金融政策について講演



2:45

ラガルドECB総裁、討論会出席



3:00

米2年債入札（690億ドル）



5:15

バーキン・リッチモンド連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議出席



11:00

トランプ米大統領一般教書演説 米経済およびインフレについて語る





全米企業エコノミスト協会（NABE）会議（ワシントン、～24日）

アップル年次株主総会

ロシアのウクライナ侵攻から4年





