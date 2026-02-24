ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ハンガリー中銀政策金利（2月）
予想 6.25% 前回 6.5%
グールズビー・シカゴ連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）会議出席（質疑応答あり）
23:00
米住宅価格指数（12月）
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
米住宅価格指数（2025年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）
予想 N/A 前回 （前年比)
コリンズ・ボストン連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議開会挨拶
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:15
ウォラーFRB理事、ボストン連銀主催金融会議出席（質疑応答あり）
ベイリー英中銀総裁、グリーン委員、テイラー委員、ピル氏、財務委員会出席
23:30
クックFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「米政策の道筋」出席（質疑応答あり）
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
25日
0:00
米卸売在庫（確報値）（12月）
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.3%（卸売売上高・前月比)
米リッチモンド連銀製造業指数（2月）
予想 N/A 前回 -6.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）
予想 88.0 前回 84.5
2:30
シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイス経済および金融政策について講演
2:45
ラガルドECB総裁、討論会出席
3:00
米2年債入札（690億ドル）
5:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議出席
11:00
トランプ米大統領一般教書演説 米経済およびインフレについて語る
全米企業エコノミスト協会（NABE）会議（ワシントン、～24日）
アップル年次株主総会
ロシアのウクライナ侵攻から4年
※予定は変更されることがあります。
※予定は変更されることがあります。