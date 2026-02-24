広島市の爆心地から半径500メートル以内にいた被爆者で、「最後の生存者」とも言われる90歳の友田典弘さんが、今月（2月）、美作市の小学校で講演しました。原爆の投下により家族を失い、9歳で孤児となった自らの体験を語るとともに児童たちに戦争の悲惨さなどを伝えました。

【写真を見る】弟は「もう真っ黒こげ」「運動靴にトモダと書いてあった」90歳の原爆被爆者・友田典弘さんの証言「ピカッ、ドーンという音を間近で聞いた（存命する）ただ一人の人」

（友田典弘さん）

「下駄箱で靴を脱いで、もう片方を脱ぎかけたらピカーと原爆が降ってきた」

美作第一小学校で今月19日に開かれた平和について考える学習会です。

悲惨な戦争体験を語ったのは、広島市の爆心地から約450メートルで被爆し、現在、唯一の存命者とされる大阪府在住の友田典弘さんです。

講演は、友田さんの証言をもとに絵本や書籍を執筆した真庭市在住の吾郷修司さんとの対談形式で行われました。

（吾郷修司さん）

「こんなに近くで被爆した人ってほとんどいないんですよ。ピカッ、ドーンという音を間近で聞いた（存命する）ただ一人の人です」

弟は「真っ黒こげ」「運動靴にトモダと書いてあった」

1945年8月6日。友田さんは当時、小学4年生。たまたま学校に遅刻し、地下の下駄箱で靴を履き替えていたとき、広島に原子爆弾が投下されました。爆風で吹き飛び、腰を強打。足にガラスの破片が突き刺さりました。



（吾郷修司さん）「熱かったですか？」

（友田典弘さん）

「地下におったからね。熱いのは分からんけど、真っ黒になっとったよ」



（吾郷修司さん）

「熱くは感じなかった。なぜ熱くなかったかというと、地下にいたからなんです」

児童・教職員、約160人の中で生存者はたった3人。校庭には、無数の遺体が横たわっていたといいます。そして、その中に弟の姿が…



（吾郷修司さん）「弟はどういう状況だったんですか」

（友田典弘さん）「もう真っ黒こげ」

「運動靴にトモダと書いてあった…」「ごめんね、ごめんね、ごめんねと言って（立ち去った）」

父親は、すでに病死していて、母親と弟の3人で暮らしていた友田さん。母親との再会を信じて焼け野原をさまよいました。

（友田典弘さん）

「川に水が流れているのは真ん中にちょっとだけで、あとは全部遺体」



（吾郷修司さん）「家には何があったんですか」

（友田典弘さん）「家も何もなかったよ」



（吾郷修司さん）「家も何もなかった」

（友田典弘さん）

「ただ（自分の）自転車があってね。自転車が焼けて骨組みだけが残っていた…」

9歳で戦争孤児となりました。終戦後、友田さんを息子のようにいたわってくれた知人男性と現在の韓国へ。選択の余地はありませんでした。



（吾郷修司さん）

「とにかくついて行くしかない。もし、置いていかれたら死ぬかもしれない」



その後、渡った先では朝鮮戦争が勃発。砲弾が飛び交いいつ死んでもおかしくない日常を必死で生き延び日本に帰国できたのは24歳の時でした。

児童「ひいおばあちゃんも被爆者・・・ 」

友田さんの体験談を聞き、児童たちは平和の大切さについて改めて考えていました。

（児童）

「ひいおばあちゃんも被爆者なんですけど、ひいおばあちゃんの苦しさとか気持ちとかが被爆者、友田さんの話を聞けて、もっと詳しく知れたと思えるような機会になりました」

「原爆っていうのは多くの人の命を奪うし凶器だと思いました」

（友田典弘さん）

「二度と戦争を起こしてはいけないしね。子どもは友達をいじめたりせずに仲良くやってほしい」

核兵器の脅威や戦争の悲惨さについて知ってほしい。90歳となった今も精力的に講演を続ける近距離被爆者、友田典弘さんの強い思いです。