旧正月映画の興収が好調 ギデンズ・コー監督の新作は1億7000万円突破
（台北中央社）春節（旧正月）に合わせて公開された台湾映画2作品が好調な興行収入を上げている。ギデンズ・コー（九把刀）監督の新作「功夫」（13日公開）は23日までに興収3500万台湾元（約1億7000万円）を超えた。17日公開の「ダブル・ハピネス」（雙囍）も初週で2680万元（約1億3000万円）を叩き出した。
「功夫」はギデンズ・コーの小説「都市恐怖病-功夫」を原作にしたアクションファンタジー映画。レオン・ダイ（戴立忍）やクー・チェンドン（柯震東）、ベラント･チュウ （朱軒洋）、ワン・ジン（王浄）、リウ・グアンティン（劉冠廷）ら豪華キャストを集結させた。2013年の製作発表から13年を経て公開された。
コー監督やキャストは春節連休期間中の19日から22日にかけて台湾各地の映画館を巡り、観客と交流したほか、ナイトマーケットや商店街などで作品をPRした。
「ダブル・ハピネス」は、新郎新婦が不仲の両親の希望に応えるため、互いに知られないよう1日に2度の結婚式を挙げるという物語。「弱くて強い女たち」（孤味）のシュー・チェンチエ （許承傑）が監督・脚本を務め、リウ・グァンティンと香港のジェニファー・ユー（余香凝）が主演した。吉岡里帆も出演している。
シュー監督は報道資料を通じ、「春節には多くのレジャーがある中で、皆さんが映画館で『ダブル・ハピネス』を見てくれたことに感謝する」とコメントを寄せた。
（洪素津／編集：名切千絵）
