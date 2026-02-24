俳優の渡辺謙（66）が20日、Instagramを更新。侍ジャパンの宮崎合宿を訪れた際の豪華なオフショットを公開した。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

渡辺は、歌手の二宮和也（42）と共に、「Netflix」のワールド・ベースボール・クラシックのアンバサダーに就任。「ガッツリと3日間取材しました」というコメントと共に投稿された写真は、球場を背景にした渡辺と周東佑京（30）との2ショットだ。ニコリとほほ笑む渡辺の隣で、周東は、侍ジャパンの背番号「20」のユニフォームを着用し、爽やかな笑顔を浮かべている。

ほかにも、井端弘和監督（50）や坂本誠志郎（32）らと談笑するショットも投稿された。

【画像】周東佑京とほほ笑む渡辺謙（画像は渡辺謙のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーからと、「優勝して欲しいー！！」「謙さんと周東選手のツーショットが一番好きですよ～」「サムライケンJAPAN」「かっこいいいいいいいいいいいい」といったコメントが寄せられた。また、「謙さん、貫禄がありますね まるで監督さんみたい」「野球部の顧問みたい」と、渡辺の佇まいに注目した声も寄せられている。