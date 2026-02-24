シーズンの中断期間の中、B1「長崎ヴェルカ」の選手たちによるトークショーが、23日に長崎市で行われました。

長崎市の「ヒルトン長崎」で行われた、長崎ヴェルカのトークショー。

登場したのは今シーズン、チームの主力として活躍中の「ジャレル・ブラントリー選手」と「山口 颯斗選手」です。

シーズンが中断期間の中、ファンとの交流の機会になればと開催され、事前抽選で選ばれた約120人がビュッフェを味わいながら選手の話に耳を傾けました。

（山口 颯斗選手）

「開幕戦の段階でこんなに勝てると思っていなかった。チームとしてやってきたことで勝てているので、今はすごく自信になっている」

（ブラントリー選手）

「ファンの皆さんに支えられてここまで来ているので、これからも勝ち続けたい」

西地区首位に立つチームの、ここまでの戦いを振り返った2人。

ファンの質問に答えるコーナーでは、観客とのハイタッチや声援が力になっているか聞かれると…。

（ブラントリー選手）

「力になっているし、特に子どもとは積極的にハイタッチをしている。子どもたちにとっても今後、それが記憶に残っているとうれしい」

1時間半にわたり、試合中の裏話などを語りました。

シーズンは、残り21試合。

初のB1優勝に向けて、負けられない戦いが続きます。

（山口 颯斗選手）

「久しぶりにいろいろな人に会えたし、ホームでCS(チャンピオンシップ)を2回やりたいし、首位で地区優勝して、残り21試合を戦いたい」

ヴェルカの次節は、3月7日と8日。

ホームで「アルバルク東京」と対戦します。