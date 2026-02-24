STARTO社、SpeciaLの活動終了を発表「今後は個人活動に専念させていただくこととなりました」【報告全文】
STARTOENTERTAINMENTは24日、ジュニアの公式サイトを更新し、SpeciaLが2月28日をもって活動を終了することを発表した。
【写真】先週には…華やかなステージを披露していたSpeciaLら
同サイトでは、「SpeciaLに関するご報告」と題した文書を発表。「株式会社STARTOENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:鈴木克明)より、SpeciaLの今後の活動に関して、ご報告申し上げます」「この度、SpeciaLは、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって進むため、2026年2月28日をもちましてグループとしての活動を終了し、今後は個人活動に専念させていただくこととなりました」と報告。
「これからも皆様への感謝の気持ちを胸に、それぞれが描く未来に向けて歩みを進めてまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
SpeciaLは、林蓮音、松尾龍、中村浩大、和田優希が所属。2018年に「Jr.SP（ジュニアスペシャル）」として結成。22年に「SpeciaL」に改名した。
■報告全文
SpeciaLに関するご報告
株式会社STARTOENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:鈴木克明)より、SpeciaLの今後の活動に関して、ご報告申し上げます。日頃よりSpeciaLの活動を応援してくださっているファンの皆様、ならびに関係者の皆様には、メンバー・スタッフ一同、心より御礼申し上げます。
この度、SpeciaLは、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって進むため、2026年2月28日をもちましてグループとしての活動を終了し、今後は個人活動に専念させていただくこととなりました。
これからも皆様への感謝の気持ちを胸に、それぞれが描く未来に向けて歩みを進めてまいります。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
