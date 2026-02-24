東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（58）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。野球にバントは意味がないものなのかを検証した。

2025年シーズンで、MLBで最もバントを使ったのはパドレスで162試合で48回。最少はオリオールズで4回だった。

一方、NPBでは阪神が143試合で最多の136回。最少はオリックスの58回だが、それでもパドレスより多かった。

小林氏は「MLBではバントは完全に絶滅危惧種」と説明した。そして、バントをしない理由を「統計」と指摘した。

MLBの無死一塁の得点期待値は0・85、得点確率は42％。1死二塁での得点期待値は0・66、得点確率は40％で、犠打を使っても数字は落ちる。

ところが、NPBの無死一塁の得点期待値は0・675、得点確率は34・8％。1死二塁の得点期待値は0・565だが、得点確率は35・1％とわずかに上がる。

つまり、「1点を争う展開でのバントは、NPBでは合理的」という統計を示した。

これにはMLBには強打者が多いこととバントが下手という要素が絡んでくる。日本選手のバント技術は高い。

小林氏は「1試合の平均得点もNPBの方が少ないので、1点の重みがある。一概にバントは非効率とは言えない」と説明した。

ただ、MLBは本塁打で得点することがファンへのアピールという概念があるという。

バントの価値は認めつつ、小林氏は「（エンタメとしては）日本ももうちょっとバントは少ない方がいい」と私見を明かした。