2月22日、元「V6」の森田剛がバラエティ番組『突然ですが占ってもいですか？』（フジテレビ系）に出演した。占いの結果に関してトークを展開したが、ファンの間では森田の “髪型” に注目が集まっている。

有名占い師がスタジオに出演したゲストを占うことでおなじみの同番組。この日は、占い師のシウマ氏が、森田の仕事や私生活について鑑定した。

「シウマ氏は、10代の森田さんについて『意外と人の話が聞けない運気』と鑑定すると、森田さんは『大人に対しての反発じゃないですけど、そういうのはあったかもしれないです』と告白。

27歳ぐらいから考え方が変わったことを指摘され、森田さんも舞台にやりがいを感じたことを語るなど、これまでの半生を振り返っていました」（スポーツ紙記者）

占いに耳を傾けていた森田だったが、放送後のXでは

《剛くん白髪が生えててそれを誤魔化さないのがなんというかその歳に見合ったかっこよさを体現してる》

《白髪まじりの剛くんになんかキュン》

《森田剛のリアルな白髪、めちゃめちゃいいぞ……》

など、“白髪ビジュ” に注目する声が聞かれていた。

「森田さんは黒髪で、サイドやトップに白髪がまじっていました。かつてはアイドルとして人気を博しましたが、47歳となり、髪に白い毛がある自然体な姿を見せたことに親近感を持たれたようです。

また、顎と口元にはひげを生やしており、“渋い” 印象を持つファンもいたのだと思われます」（芸能記者）

2021年11月にV6が解散後、森田は旧ジャニーズ事務所も退所。独立後は、妻の宮沢りえとともに個人事務所を設立し、現在は舞台を中心に活動している。アイドルを辞めた後、森田は “独自路線” を進みつつあるようだ。

「旧ジャニーズを辞めたタレントのなかには既婚者も少なくないですが、独立後も家族について話すことは少ない印象です。2023年に独立した元V6の岡田准一さんも、宮崎あおいさんと家庭を持っていますが、公の場で私生活についてはほとんど話していませんからね。

一方、森田さんと宮沢さんは2025年4月にファッションデザイナー・ヨウジヤマモト氏が手がけるブランドとコラボし、夫婦のツーショット写真も公開していました。一緒に仕事をすることも多く、公私ともによきパートナーになっているようです」（同）

宮沢と2018年に結婚して8年、夫婦二人三脚で支え合っているようだ。