¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤â¤í¡ÄºÊ¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤ÏÂçÇú¾Ð¡Ö²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿à°ÎÂç¤Êá¥É¥é¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÁ°Æü£²£³Æü¤Ë£µ£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ºÊ¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤È¤È¤â¤Ë£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À¾Ìî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö£µ£·ºÐ¤ÎÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¡¢°é»ù¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¡£²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°é»ù¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤Ë¤â¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡Ø²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¾Ìî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾Ìî¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³Ø¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï²È»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Öº£¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥´¥ßÃù¤á¤Æ¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀö¤¤Êª¤â²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤â¥ª¥â¥Á¥ã¤Þ¤ß¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤¨¤¿¡£»ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²¿¤âÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜËÜ¿Í¤â¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ê¤Î±Æ¶Á¡Ë¤À¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£