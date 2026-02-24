ダルビッシュがSNSで23日の決起集会を報告した

野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして宮崎合宿に参加していたパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のSNSを更新した。伝えている内容は23日に行われた焼肉での決起集会がメーンだが、添えられた一言にファンは気持ちを昂らせている。

SNSには「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と報告。選手らの集合写真が添えられていた。

その後、まずは家族のもとに戻ることが伝えられ、最後には「またマイアミで」と締めくくられていた。侍ジャパンがプールCを勝ち抜き、マイアミで行われる米国ラウンドでの再会を示唆するかのようなコメントだった。

ダルビッシュの7文字にファンも興奮。ネット上には「マイアミで再会楽しみすぎる」「また会いましょう」「アツい展開すぎて鳥肌止まりません」「もう優勝フラグ立ってるやん」「再会あるのかこの感じ」「合流してくれるかも」と期待する声が相次いでいた。（Full-Count編集部）