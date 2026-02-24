1.嫌がっているのに抱っこやスキンシップを続ける

猫を可愛く思うあまりに、飼い主の気持ちを優先した無理なスキンシップをしてしまうケースは少なくありません。しかし猫は犬と異なり、人との触れ合いよりも自分のペースを大切にする動物です。

猫が「嫌だな」「もうやめてほしいな」と感じている時には、耳を伏せる、しっぽを強く振る、体をこわばらせるといったサインが見られます。

それでも抱っこなどを続けてしまうと、恐怖感や強いストレスを感じてしまう原因になるのです。無理なスキンシップが積み重なることで、人の手そのものを警戒するようになる場合もあるでしょう。

猫が自分から近づいてきたときだけ応じること、短時間で切り上げることが大切です。噛む、引っかく行動が増えた場合は、無理な接触を控えてそっと様子を見ましょう。猫の発するサインを理解し、よく猫の様子を観察しながら距離を縮めることが大切です。

2.大きな音や急な動きで驚かせる

掃除機の使用、突然大声を出す、急に近づく動作といった行動は、猫にとって強い恐怖になることがあります。猫は聴覚が非常に優れており、人にはさほど気にならない音でも刺激が強すぎる場合があるからです。

ビックリすることが続くと、以下のような「ストレス反応」と呼ばれる変化が見られることがあります。

物陰に隠れる 食欲が落ちる 夜鳴きが増える 攻撃性が増す 下痢や嘔吐

掃除機を使う際は別の部屋に移動させる、近づくときは声をかけてから動くなど、猫があらかじめ予測できるような行動を心がけましょう。元気消失や排泄トラブルが続く場合は、早めに動物病院で相談してください。

3.しつけ目的で叱ったり罰を与える

猫が粗相やいたずらをした時に、声を荒げたり叩いたりするのは逆効果です。猫は、行動と罰を結びつけて理解することが難しく、「飼い主が怖い存在」と認識してしまう可能性があります。

恐怖心が強まると、隠れる時間が増えたり問題行動が悪化したりするなど、行動の変化が見られることがありますが、これは猫なりの防衛反応です。

問題行動をしてしまった猫に対して感情的に怒るのではなく、問題行動が起きた背景を考え、生活環境や遊び・コミュニケーション不足などの原因を見直す対策を取る方が効果的でしょう。

もし、行動の変化が急であったり、猫の攻撃性が強まっている場合は、体調不良が隠れていることもあるため受診を検討しましょう。

猫はマイペースな生き物であり、しつけること自体難しい場合があります。無理に人間の生活に合わせさせるのではなく、猫の特性を理解したうえで、適切な距離感を保ちましょう。

4.生活環境を頻繁に変える

模様替えや来客、引っ越しなどの環境変化は、猫にとって大きな負担になることがあります。特に、いざという時に隠れられる場所や安心できる寝床がない状態は、常に緊張した状態で過ごすことになりストレスの原因になるのです。

ストレスが続くと心身の不調のサインとして、過剰なグルーミングや食欲低下、下痢などの体調変化が見られることがあります。

生活環境を変える場合は、猫専用の静かに過ごせるスペースを確保し、においの付いた物を残すなど、猫にとっての安心材料を用意しましょう。

もしも体調不良が数日続く場合は、無理に様子見をせず獣医師に相談することが大切です。

まとめ

猫への虐待は、暴力や暴言といった非道な行為だけを指すものではありません。日常の中での小さな配慮不足が、猫にとっては苦痛になることもあります。猫の行動や表情をよく観察し、嫌がっている時に見せるサインを尊重することが、大きな安心感につながるでしょう。

また、飼い主からすると無意識の行動だったとしても、ストレスを与えている可能性を考えることが、猫とのより良い関係性を築く鍵です。

「知らなかった」だけで傷つけてしまわないためにも、猫の習性や感じ方を理解し、できることから少しずつ見直していきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)