猫が自分の手にあごをのせていると...？あまりにも可愛すぎる表情と仕草がたまらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回表示を突破し、「画面越しにツンツンしたくなっちゃいます！」「たまらーーん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：猫がおててにあごを乗せた結果→『口元』が……可愛すぎる"表情"に悶絶】

魅力的すぎる変顔

Xアカウント「ふぅ」に投稿されたのは、猫の『ふぅ』ちゃん。おしゃべりでわがままなおてんば娘なのだとか。

そんなふぅちゃんが自分の手にあごをのせたところ、とても可愛らしい変顔が見られたといいます。

ふぅちゃんの手の上にのった口元がフニッと押し上げられ、ひげ袋がとても強調されていたそう。口をしっかりと閉じているせいか、ふっくらとした口元が歪んで変顔になってしまっていたとのこと。

とても愛らしいふぅちゃんの仕草を見て「変顔すらも可愛くて仕方ない」と飼い主さんはいいます。きっとふぅちゃんを優しく見守ってくれる飼い主さんがいるからこそ、表情豊かなのでしょう。

他の投稿でも、表情豊かなふぅちゃんをたくさん見ることができました。口をきゅっと閉じていると、愛くるしいふぅちゃんのひげ袋が目立っていました。思わず触りたくなるような柔らかそうな口元と、ぷっくりしたひげ袋はふぅちゃんのチャームポイントですね。

可愛すぎる口元に夢中なXユーザー続出

ふぅちゃんの可愛すぎる変顔を見た方たちから「フニッとしたお口と変顔が可愛すぎて、心臓がにゃんにゃん暴走しちゃう」「ふぅちゃんのお口最高」などの声が寄せられていました。

ふぅちゃんの口元の虜になったXユーザーから、たくさんの愛溢れるコメントが届けられました。

Xアカウント「ふぅ」では、ふぅちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も元気いっぱい過ごして、魅力的な表情で飼い主さんをメロメロにさせていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「ふぅ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。