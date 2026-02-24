高木菜那さんがインスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった高木菜那さんがインスタグラムを更新。五輪の思い出を振り返る中で、偶然出会えたメダリストとの写真を公開。「昔から可愛くて今も可愛い！」と記した。

ニッコリ笑顔で並んだのはフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）だった。団体でも銀メダルで、2つのメダルをかけた坂本に、高木さんが左手を添えて写真に収まった。

高木さんは「オリンピック期間中に偶然会うことができた フィギュアスケートのかおちゃん 昔から可愛くて今も可愛い！」と記し、実際の写真を投稿。文面ではさらに「フリーで滑った愛の讃歌 4年前に一緒に戦った北京の時のかおちゃんからいろんな事を乗り越えてこんなにもかっこよく美しく成長したかおちゃんが表現されてて本当に感動しました かおちゃん色に染まった素敵な愛の讃歌。最高でした」と感激を記し、「かおちゃんありがとう！そしてお疲れ様 会えてよかった」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）