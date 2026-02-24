◆第１００中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２４日、栗東トレセン

昨年の２着馬エコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は栗東・坂路をキャンターで軽く駆け、明日の最終追い切りに備えた。馬房でリラックスした様子を見せる同馬を見つめながら、山田助手は「元気で具合が良さそう。普段はおとなしい。競馬でも最初の頃より落ち着きが出てきた」とうれしそうに語った。

前走の福島記念はトップハンデタイの５８・５キロを背負いながら０秒２差の２着と迫った。昨年の中山記念ではシックスペンスとタイム差なしの鼻差２着。同助手は「１８００メートルはベスト。去年は惜しい競馬をしてくれたし、ソウルラッシュには先着していた」と振り返った。

昨年は続く大阪杯で４着。今年も同じローテで挑む可能性が高い。２３年の朝日杯ＦＳ２着など、重賞で何度も好走してきたが、タイトルはまだない。「２歳の時から頑張ってくれているから、（調教）ゼッケンに名前をつけてあげたいですね」。節目の第１００回中山記念で名を残し、春のＧ１の主役に名乗りを上げる。