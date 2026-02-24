在庫負担を抑えて導入できる韓国美容新基準！TUPS「韓国発高機能スキンケアサロン専売B2Cモデル」

韓国エステ由来の高機能スキンケア「TUPS」が、日本のサロン向け導入受付をスタートします！

在庫リスクを抱えにくいB2B2C設計なので、施術と物販を連動させたい現場に合わせやすい展開です。

2026年3月2日から国内受付が始まり、大阪市に本社を置くFREEBEが日本展開を担います。

TUPS「韓国発高機能スキンケア サロン専売B2B展開」

プレスリリース日：2026年2月24日ビジネス・導入受付開始日：2026年3月2日導入実績：韓国331社・海外1,000社（合計1,331社／2025年12月時点）日本展開企業所在地：大阪府大阪市

TUPSは、韓国エステサロン専門の次世代スキンケアブランドです。

プロ専売で培った肌マネジメント発想を、日常ケアへ落とし込む設計が軸になっています。

今回は日本のサロン向けに、B2B展開と導入受付が正式に始まるタイミングです！

TUPS Pro High Performance Maxglow Mask

容量：18g（6枚入）価格：4,800円（税込）主要成分：乳酸＆ビネガー・9種のペプチド・8種のヒアルロン酸

角質ケアとグロウケアを1ステップで組み合わせた集中ケアマスクです。

白とシルバーのミニマルなパッケージは、サロン物販でも世界観を揃えやすい見え方になっています。

大切な予定前に肌印象を整えたい日に取り入れやすい構成です！

TUPS Skin Barrier Focusing Essence Gel

容量：200ml価格：4,400円（税込）

主要成分：Panthenol・Centella Asiatica Extract・Corn Leaf Extract。

透明ボトル越しにジェルの質感が見える設計で、使用感イメージを伝えやすい一本です。

特許成分AntichとCICA成分配合の処方で、ゆらぎやすい肌をうるおいで包む設計となっています。

紫外線や乾燥が気になる季節のホームケア提案にも組み込みやすいアイテムです。

TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Ampoule

容量：7ml×4本価格：7,700円（税込）主要成分：16種類のペプチド・パンテノール・マデカソサイド・10種類のヒアルロン酸・β-グルカン

医療用バイアルを思わせるデザインで、専門性の高いケアを視覚的にも伝えやすい構成です。

乾燥や肌疲れにアプローチしながら、角質層までうるおいを届ける高保湿設計になっています。

施術後のコンディション維持を意識した提案にも相性がよい一本です！

TUPS Deep Hydration Treatment 1-Week Set

内容量：保湿セラム7ml／保湿クリーム10ml価格：4,400円（税込）

アンプルとクリームを1週間で試せる構成なので、シリーズ導入前の比較提案に使いやすいセットです。

乾燥やツヤ不足が出やすい時期に、短期集中で肌コンディションを整える用途が明確です。

ライン全体の入り口として、説明しやすい価格帯に設計されています☆

TUPSのラインには、ジェルクレンザーやインテンシブクリームもそろい、段階的な提案がしやすくなっています。

契約金や最低発注ロットを設けない方針は、小規模サロンでも導入計画を立てやすい条件です。

在庫負担を抑えて導入できる韓国美容新基準！

TUPS「韓国発高機能スキンケアサロン専売B2B2Cモデル」の紹介でした。

