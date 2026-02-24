女優の芳根京子（28）が23日、米ロサンゼルスで日本語吹き替え声優を務めるアニメ映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）のワールドプレミアに出席した。

主人公・メイベル役を務める芳根は、ビーバーをイメージしたブラウンのドレスでグリーンカーペットに登場。「昨日の夜この会場を見させていただいて、いくつかの衣装で悩んでいたんですが“これだな！”と即決しました」と自身で選んだ衣装に満足げな表情。「こんな素敵な場所を歩けるなんて、本当に夢のようで胸がいっぱいです」と目を輝かせた。

上映を終え会場から出てきた芳根は、感極まって涙が止まらない。「海外で映画を見たのが初めてだったので“あっここで笑うんだ！”とか、エンドロールで拍手が起こったりとか、何もかもが新鮮で、涙が止まらなくて…」と万感の様子。

「メイベルの役をもらってからずっと夢のようだなと思ってきたんですが、今日は本当に夢のような夜です。小さな頃から今までたくさんのピクサー作品から夢や勇気をもらってきて、ただそれを観ているだけの人生だったのに、まさかそこに自分が入らせてもらえて、こんなに素晴らしい作品に参加させてもらえてるんだなあと思うと本当に感動しちゃって。人生でこんな夜がくるなんて…本当に感無量です」とコメントした。