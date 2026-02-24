¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ¸¥¹¥È¥¥ã¥é¤òÃµ¤»¡ª¡¡¡ÖÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹ ²£ÉÍ²öÍ·¡×¥³¥é¥Ü¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡Ú3¡¿1¡Á4¡¿12¡Û
¥¢¥Ë¥á¡ÖÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹ ²£ÉÍ²öÍ·¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡Á4·î12Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ÄÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à
´ü´ÖÃæ¡¢¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡¦ÅÔ»Ô·¿½Û´Ä¼°¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡ÖYOKOHAMA AIR CABIN¡×¡¦²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡¦²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶5³¬¡ÖCafe Fan Base¡×¡¦²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ ´ØÆâ±Ø¤Ë¤¤¤ë5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃµ¤¹¡Ö²£ÉÍ²öÍ·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£
JRÅì³¤¤Î¡Ö¿ä¤·Î¹¡×¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¤ÎAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥Õ¥©¥È¤¬»£±Æ²ÄÇ½¤À¡£
¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡¦²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡¦Cafe Fan Base¤Ç660±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¡Ê²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÇó²¡¤·¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AR¥Õ¥©¥È¤ò3¤Ä½¸¤á¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈAR¥Õ¥©¥È¤¬³«Êü¤µ¤ì¤ë¡£
Çó²¡¤·¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Á°È¾¡Ê3·î1Æü¡Á22Æü¡Ë¤¬¡ÖÃæÅçÆØ¡×¡ÖÂÀºË¼£¡×¡Ö¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡×¤Î3¼ï¡¢¸åÈ¾¡Ê3·î23Æü¡Á4·î12Æü¡Ë¤¬¡Ö³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡×¡ÖÃæ¸¶ÃæÌé¡×¤Î2¼ï¡£
¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤â½¼¼Â
³Æ»ÜÀß¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡Û
Âç´ÑÍ÷¼Ö¡Ö¥³¥¹¥â¥¯¥í¥Ã¥¯21¡×¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡×¡Ê1¼ï¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤À¥«¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢¿§ÉÕ¤¤Î¥«¥Ã¥×¤Î¾å¤Ç»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¿§¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤ä¡ÖÁª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤¬¡£»²²ÃÈñ¤Ï600±ß¡£
¡ÚYOKOHAMA AIR CABIN¡Û
ºùÌÚÄ®±Ø¤È±¿²Ï¥Ñ¡¼¥¯±ØÍ¿ÍÁë¸ý¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡×¡Ê1¼ï¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£±Ø¼ËÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É1¼ïÉÕ¤¤ÎÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡£µðÂç¥¬¥é¥Ý¥ó¤ò²ó¤·¡¢½Ð¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¿§¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼¡×¡Ö¤ªÌ¾Á°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ 2ËçÆþ¤ê¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¡ÖµðÂç¥¬¥é¥Ý¥ó¤¯¤¸¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó770±ß¡£
¡ÚCafe Fan Base¡Û
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¡¼¥É¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼1ÅÀÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ°È¾10¼ï¡¢¸åÈ¾11¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤è¤³¤Ï¤Þ¥³¥¹¥â¥ï¡¼¥ë¥É¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢Cafe Fan Base¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£2000±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·Î¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÊ¹¤±¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±ÆÃÅµ¡Ö¾è¼Ö·ôÉ÷¥«¡¼¥É5¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£