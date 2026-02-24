プロボクシングの大橋ジムが、４月１９日に東和薬品ラクタブドーム・サブアリーナ（大阪・門真市）で開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ１５５ ＣＲＡＳＨ ＢＯＸＩＮＧｖｏｌ．３７」の対戦カードを発表した。

メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦では、同級２位・伊藤千飛（せんと、２０）＝真正＝が、同級１３位・エイドリアン・レラサン（フィリピン）と王座を争う。

伊藤は５戦全勝（４ＫＯ）のバンタム級注目のホープ。ジュニア時代はキックボクシングで活躍。興国高進学後にボクシングに専念し、選抜２冠に輝き、アジアユース選手権で銅メダルを獲得。アマ戦績は２０勝（７ＲＳＣ）１敗。２０２４年１月にＢ級ライセンスを取得し、同年４月のプロデビュー戦では１回５５秒ＴＫＯ勝ち。現在バンタム級でＷＢＯアジアパシフィック２位、東洋太平洋５位、日本１３位にランクされている。

ほか、日本ウエルター級３位・柴田尊文（グリーンツダ）、日本スーパーウエルター級３位・安達陸虎（大橋）ら日本ランカーも多数出場する。

チケットはＶＩＰ３万３０００円、リングサイド２万２０００円、指定席１万１０００円、２階指定席１万１０００円、２階自由席６６００円。

対戦カードは以下の通り。

▼ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦 同級２位・伊藤千飛（真正）―同級１３位・エイドリアン・レラサン（フィリピン）

▼ウエルター級８回戦 日本同級３位・柴田尊文（グリーンツダ）―日本同級９位・矢野翔斗（ハラダジム）

▼７１キロ契約８回戦

日本スーパーウエルター級３位・安達陸虎（大橋）―パリンウィラット・カンクライ（タイ）

▼スーパーライト級８回戦 日本同級８位・田下翔太（匠）―日本同級１４位・仲野玲（フュチュール）

▼ライトフライ級８回戦 日本同級１４位・木村彪吾（グリーンツダ）―日本同級１２位・長島明澄（石田）

▼スーパーフライ級８回戦 ２０２５年度フライ級新人王・橋本陸（グリーンツダ）―酒井大成（ＨＫスポーツ）

▼２０２６年度西日本新人王予選・スーパーフェザー級４回戦 平井涼音（グリーンツダ）―田井玲次（倉敷守安）

▼２０２６年度西日本新人王予選・スーパーバンタム級４回戦 高岡賢伸（グリーンツダ）―福本圭太（ディアマンテ）