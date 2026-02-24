ナポリに朗報！　長期離脱中のデ・ブライネ、まもなくチームに合流…3月上旬復帰の可能性も

ナポリに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが復帰に近づいているようだ。23日、イタリアメディア『スカイ』が報じている。



デ・ブライネは、昨年10月25日に行われたセリエA第8節のインテル戦で右足の太もも裏を負傷。右大腿二頭筋の重度の損傷が判明し、同29日に手術を実施したことが報告されていた。



当初、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は約3〜5カ月の離脱期間であると予測。負傷から約4カ月が経過し、デ・ブライネの復帰が待望されるなか、『スカイ』は「デ・ブライネがナポリに戻って来た」と報道。復帰時期は未だ明かされていないものの、来週にはチームに合流し、3月8日に行われるトリノ戦には復帰できる可能性が高いとの見解も示されている。



現在34歳のデ・ブライネは、今シーズンからナポリに加入。公式戦11試合に出場し、4ゴール2アシストを記録していたものの、シーズン中盤戦に差し掛かる昨年10月に負傷し、現在に至るまで欠場が続いている。なお、ナポリはUEFAチャンピオンズリーグおよびコッパ・イタリアでの敗退が決まっており、3位につけるセリエAでの戦いに絞られている。