歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が24日、都内で舞台「ハムレット」（東京・日生劇場、5月9日初日）の製作発表を行った。初のストレートプレーの舞台で初主演。祖父の松本白鸚（83）と松本幸四郎（53）も演じたデンマーク王子ハムレットを演じる。ヒロインの當真あみ（19）について「後ろが見えるぐらいな透明感で圧倒されました」と存在感を絶賛した。

右手人さし指には祖父から譲り受けた指輪をはめて登場。「祖父がハムレットを演じていたときにつけていたもので、直接いただいた。本番もつけられたら、つけたいと思って譲ってもらった。お守り代わりのような感じ」と心のよりどころとなっていることを明かした。

演じるにあたって、染五郎は劇中の舞台である「エルシノア城」のモデルとなったデンマークのクロンボー城を訪れたという。「時代の空気や実際のシチュエーションを感じてきた」と現地の雰囲気が大きな刺激になったようだ。

「ハムレットは若者の苦悩を描いた作品だと思われがちですが、若者の苦悩、葛藤というよりは、デンマークの王子として生まれた宿命ですとか、生まれ落ちた環境の中でどう生きればいいのかということに悩み、葛藤する男の話。そういう解釈で自分はおります」と大作に挑む心中を明かした。