多くの感動を生んだミラノ・コルティナオリンピック。県関係選手も大舞台で躍動しました。まちの人が印象に残ったシーンを取材してきました。



（リポート）

「ミラノコルティナオリンピック、まちのみなさんは県勢の活躍をどのように見ていたのでしょうか」



〈まちの人〉

「ケガしているように全然見えないのでそれもすごいなというのと自分も勇気をもらえますよね。よかったんですけど最後の生きててよかったって本当そう思いました」





〈まちの人〉「メンタルめっちゃ強いんだなって改めて思いました。平野歩夢選手ですかね」スノーボードハーフパイプ、村上市出身の平野歩夢選手です。オリンピック連覇がかかる今大会。1月のワールドカップで複数個所を骨折し、ケガを抱えたまま予選を突破しました。そして、決勝でも……（実況）「フロントサイドシックスティーン、立った、来た、バックサイド最後、フロントサイドトリプルコーク1440！ここで出たのは平野歩夢史上最高のルーティンでした」メダルには届きませんでしたが、平野選手の限界を超えた挑戦に感動が広がりました。オリンピックで寝不足気味だというこちらの男性。平野選手のインタビューが印象に残っているといいます。〈まちの人〉「生きててよかったでしょう。無事帰ってこれたでしょう。骨折しているし膝の感覚もないって言っていたので変な転び方したら命にもかかわると思って彼は命を投げうつつもりで出たんだなって思って泣けましたね」競技を終え、晴れやかな表情を見せる平野選手。〈平野歩夢選手〉「まあ無事生きて帰ってこられてよかったなと。思い切って生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちは持って滑りましたね」自身のSNSで「最後はもう人間をやめていました、もともと何も失うものはひとつもありません、もっと強くなって戻ってきます」と決意を語っていました。一方、こちらの女性は―〈まちの人〉「亜美ちゃんかわいかったよね。最後に言っていたけど『楽しまなくっちゃ』っていうのがすごい印象的でしたね」フィギュアスケート、新潟市出身の中井亜美選手。フィギュアスケート界、史上最年少でのオリンピックメダル獲得という偉業を成し遂げました。さらに、こちらの大学生は―〈まちの人〉「17歳ですごいニコニコスマイルで頑張っていて年下なのに尊敬しました」そして記憶に残っているポーズがあるといいます。（3人の亜美ポーズ）フリーを終えた中井選手が見せたこの仕草。高校生らしいあどけない表情に多くの人が魅了されました。〈まちの人〉「17歳 高校生であれだけできるすごいなって思いました地元新潟で生まれ育ったとも聞きましたので」〈まちの人〉「あのままあどけなさも残しつつこれからも頑張ってほしい」記録と記憶に残るプレーで日本中を盛り上げた選手たち。次のオリンピックではどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。