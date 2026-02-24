誕生した瞬間から備わっている性質から、おいしい点心まで。 全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙のネットワークを広げて、全問正解のすっきり感を味わいましょう！

写真拡大

空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

今回は、自分自身のルーツに関わる言葉から、食卓でおなじみのメニュー、そして少し大人な表現までをセレクトしました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□れつき
□□のり
しゅ□□い
ほ□□ん

ヒント：中華料理店やお弁当の定番、蒸して作るおいしい点心といえば？

答えを見る






正解：うま

正解は「うま」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うま」を入れると、次のようになります。

うまれつき（生まれつき）
うまのり（馬乗り）
しゅうまい（焼売）
ほうまん（豊満）

その人が持つ本来の性質「生まれつき」や、力強い姿勢の「馬乗り」の中に、ジューシーな「焼売（しゅうまい）」や、肉付きが良く豊かな様子を指す「豊満（ほうまん）」が隠れていました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)