北朝鮮による拉致の可能性が排除できない特定失踪者・大沢孝司さんの失踪から２月２４日で５２年になります。活動を続ける兄・昭一さんは２月で９０歳になり、一日も早い再会を願っています。



〈大沢昭一さん〉

「きょう５２年。あの日はちょっと雪のちらつく寒い日でした」



あの日から５２年。きょうも帰りを待つ同級生らが集まりました。



新潟市西蒲区出身で県の職員だった大沢孝司さん。１９７４年２月２４日、２７歳の時に突然、行方がわからなくなりました。北朝鮮による拉致の可能性が排除できない特定失踪者とされています。





〈支援者〉「もう何十年もしてるんでこの道何十年だよ。何十年もしています。ねえ、早く、こんがんしなくて、いいようになればいいけども」支援者が作っているのはブルーリボン。署名に協力した人に配るもので３、４か月に１回集まり、１年に６０００個ほど作ると言います。〈大沢昭一さん〉「こんなのもう作らなくて早く全員一括帰国でなってくれればいいと思ってるんですけど」大沢さんの兄・昭一さんは２月で９０歳になりました。孝司さんの同級生らとともにリボンの形の短冊に思いをしたためました。〈大沢昭一さん〉「もうね、９０歳ですよ、だから、いつどうなってもおかしくないんですけども、会って…本当にこう会って顔見合って元気やったかって言葉は一言交わしたいです」大沢孝司さんはことし６月、８０歳の誕生日を迎えます。