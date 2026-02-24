【GU】シンプルなのに今っぽいデザインが優秀！ 大人が春に着たい「プチプラ旬アウター」3選
この春に大人が着たい！ GUの使える「旬アウター」はこの3つシンプルで今っぽく、着まわしもきいて優秀！ 春に活躍するジーユーのプチプラアウターを3点ピックアップしてご紹介します。
1. 体型カバー＆きれい見えがかなう「ノーカラーベスト」
ビジネスシーンでも取り入れやすい「ノーカラーベストZ」（税込3990円）は、程よくハリのある素材できれい見えするアイテムです。すっきりとしたVネックも合わせやすく、インナーも選びません。
写真は、同じジーユーの「ワイドテーパードアンクルパンツZ」を合わせた、セミフォーマルなシーンにも対応できるセットアップコーデです。長めの丈が気になるヒップまわりを隠してくれて、体型カバーにもつながります。
2. 丸みシルエットが今っぽい「デニムジャケット」
こちらの「デニムジャケット」（税込2990円）は、丸みのあるボックスシルエットで、羽織るだけで今っぽくなれる一枚。コットン100％のやわらかいデニム素材を使用しており、硬さやごわつきがないところも着やすいポイントです。
カーブを描く両ポケットのステッチも印象的で、袖口の2つのボタンで袖の形を変えられるなど、細かい部分にこだわりが感じられるところも◎。カラバリは、写真のブルーとネイビーの2色展開です。
写真は、ジーユーのベストセラーアイテム「ティアードフレアスカート」を合わせた着こなし。フェミニンさもプラスした、春にぴったりの軽やかなミックスコーデです。
3. スウェット感覚で楽に着られる「ドルマン袖カーデ」
抜け感のあるカジュアルコーデが楽しめる、「スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン」（税込2490円）。スウェットのような程よい厚みのある素材を使用しており、肌触りがいいのが特徴です。
首もとが詰まっていて、広めの身幅＆長過ぎない着丈は、ワイドパンツやロングスカートともバランスを取りやすく、今っぽく仕上がります。また、腕まわりにゆとりがあるドルマンスリーブなので、重ね着しても窮屈さを感じにくい点もメリットです。
カラバリは写真のブルー、グレー、ブラック、ナチュラルの計4色展開です。
写真の着こなしでは、メインのベージュ＆オフホワイトに、カーディガンのきれいなブルーを差し色としてアクセントにしています。爽やかさを感じる配色は、この春にぜひまねしたいポイントです。
参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)