Qoo10「メガ割」がリアル体験できる！ 渋谷で無料イベント「MEGA POP UP」開催
インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、2月28日（土）〜3月8日（日）の期間、年4回開催のセール「メガ割」がリアル体験できる「MEGA POP UP」を、東京・渋谷にあるMEDIA DEPARTMENT TOKYOで実施する。
【写真】コスメがもらえる！ 楽しいコンテンツも用意
■全62種類のブランドが集結
今回開催される「MEGA POP UP」は、“Find Your Mega Beauty”をテーマに、これまで「Qoo10」の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる無料の体験型イベント。
会場では、「メガ割」で人気のブランドからこれから期待のブランドまで全62種類のブランドが集結し、オンラインとオフラインを融合した新しいショッピング体験を提供。この参加ブランドのうち10社が出展ブースを設け、今春の「メガ割」おすすめアイテムを紹介する予定だ。
また、厳選したコスメの中から好きな7点を選んで作る「My MEGAKIT」をはじめ、「MEGA POP UP」参加ブランドの商品が当たる「MEGA LOCKER ROOM」や、スコップですくったアイテムが全部もらえる「MEGA SCOOP」など、さまざまなコンテンツが楽しめる。
さらに、入場特典も用意。「Qoo10」アプリにログインした状態でチェックインQRを読み取った人には、もれなくQポイントやコスメ本品がプレゼントされる。
なお、初日の2月28日（土）は「Qoo10」VIP・GOLD会員限定の事前抽選制で、3月1日（日）から3月8日（日）までは一般来場者向けに希望日時での事前申込にて開催。1人1回まで参加が可能で、「MEGA POP UP」公式サイトから申込ができる。
【写真】コスメがもらえる！ 楽しいコンテンツも用意
■全62種類のブランドが集結
今回開催される「MEGA POP UP」は、“Find Your Mega Beauty”をテーマに、これまで「Qoo10」の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる無料の体験型イベント。
また、厳選したコスメの中から好きな7点を選んで作る「My MEGAKIT」をはじめ、「MEGA POP UP」参加ブランドの商品が当たる「MEGA LOCKER ROOM」や、スコップですくったアイテムが全部もらえる「MEGA SCOOP」など、さまざまなコンテンツが楽しめる。
さらに、入場特典も用意。「Qoo10」アプリにログインした状態でチェックインQRを読み取った人には、もれなくQポイントやコスメ本品がプレゼントされる。
なお、初日の2月28日（土）は「Qoo10」VIP・GOLD会員限定の事前抽選制で、3月1日（日）から3月8日（日）までは一般来場者向けに希望日時での事前申込にて開催。1人1回まで参加が可能で、「MEGA POP UP」公式サイトから申込ができる。