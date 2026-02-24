国公立大学の2次試験は「前期日程」が25日から始まります。

長崎大学では会場の設営が行われ、受験生たちが下見に訪れました。

25日から「前期日程」が始まる国公立大学の2次試験は、県内では長崎大学と県立大学で実施されます。

長崎大学文教キャンパスの試験場には看板が設置され、午後からは友人や保護者らと下見に訪れる受験生の姿が見られました。

（環境科学部志望）

「1年間頑張ってきたことを出すだけなので、自信がある」

（教育学部志望）

「いったん一区切りなので、わくわくと緊張と2つある」

（医学部志望）

「前日なので緊張しているが、体調を万全にすることだけに集中して、あすは臨む」

長崎大学の前期日程の志願者数は、去年より321人多い3130人。

志願倍率は3.0倍で、学科別で最も高いのは、医学部医学科の7.6倍となっています。

（長崎大学 入試担当 井上 徹志 副学長）

「公平な受験ができるように。間違いがあってはいけないので、緊張感を持って迎えているところ」

前期日程の合格発表は、県立大学が来月6日。

長崎大学は来月7日です。