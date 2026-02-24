ロシアによるウクライナへの侵攻から、2026年2月24日で4年が経ちます。

【写真を見る】JR浜松駅北口の募金活動の様子

静岡県内に単身で避難しているウクライナ出身の女性は、一刻も早い終戦を願っています。

遠州信用金庫で働くウクライナ出身のマルハリタ・シリアクさん。2022年10月に浜松市へ避難し、日本語を学んだ後に信用金庫に採用されました。

ウクライナで映像編集の仕事をしていたマルハリタさんは、そのスキルを生かし、現在は広報用の画像や動画の作成に励んでいます。

＜ウクライナ出身 マルハリタ・シリアクさん＞

「みんな優しくてうれしいです。私のタスク（仕事）が終わるときに、部長たちが喜んでくれると私もうれしい」

＜同僚の職員＞

「仕事も早くて、ちょっとクールに見えるんですけど、共通の趣味（K－POP）があったりして、すごく楽しく話をしています」

日本での生活に慣れつつある一方で、故郷ウクライナを思う気持ちは増すばかりです。

＜マルハリタ・シリアクさん＞

「毎日気になっています。ウクライナを忘れるということとか、（今でも心から）普通に楽しむことはできないです」

故郷ウクライナを襲う攻撃は、いまも続いています。国連によりますと、ウクライナでの民間人の死傷者数は約5万6000人に上っています。

「故郷を何とか助けたい」。マルハリタさんは午後6時半頃から、JR浜松駅北口に立ち、募金活動を行っています。

終わりが見えない故郷の戦乱。マルハリタさんたちは一刻も早い終戦を願っています。