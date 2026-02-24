ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ※解除済【通行止め】熊本西環状道路 和泉IC～下硯川IC入口交… ※解除済【通行止め】熊本西環状道路 和泉IC～下硯川IC入口交差点（上下線） 車4台が絡む事故 ※解除済【通行止め】熊本西環状道路 和泉IC～下硯川IC入口交差点（上下線） 車4台が絡む事故 2026年2月24日 20時42分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察によりますと、熊本西環状道路 和泉IC～下硯川IC入口交差点（上下線）間は、車４台が絡む事故のため、2月24日(火)午後7時10分から全面通行止めとなりました。 ※午後9時解除 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 数百本の缶ビールが「在庫と合わない」…店側がマークした〝毎日来る男〟の呆れた手口 セルフレジでバーコード不正読み取り 76歳の男を窃盗容疑で現行犯逮捕 『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川＜2025年アーカイブス＞ 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 金属加工, リハビリ, イベント, 静岡, 在宅医療, 埼玉, 世田谷区, 射出成形機, 明大前