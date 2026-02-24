なにわ男子・道枝駿佑「セカコイ」から4年で進化 “成長宣言”に三木孝浩監督が絶賛「有言実行でした」【君が最後に遺した歌】

なにわ男子・道枝駿佑「セカコイ」から4年で進化 “成長宣言”に三木孝浩監督が絶賛「有言実行でした」【君が最後に遺した歌】