鹿児島国際大学に完成した新しい施設です。一般の人も利用できるカフェテリアや、男性用のパウダールームもあり、そこからは、今どきの学生が大学に求めるニーズもみえてきました。

鹿児島市の鹿児島国際大学・坂之上キャンパスに完成した新たな施設「さかのうえテラス」です。

コーヒーなどのドリンクや軽食が楽しめるカフェテリアや、学生たちが集える学生ホール、そして、全ての席にコンセントが設置された自習室もあります。

きょう24日は、竣工式が開かれ、施設の内部が公開されました。

特徴の1つがトイレです。

（記者）「女性用トイレではよく見かけるパウダールームですが、こちらでは男性用トイレにもある」

化粧直しをする時などに使うパウダールームが、男女それぞれ備えられています。

（学生）「初めてパウダールームがあると聞いた、取り入れているのはすごい。

（学生）「最近は化粧をする男性も増えている、そういうのがあると使いやすい」

（鹿児島国際大学 小林潤司学長）「男性だから女性だからというのはなくなっている、大学はそのような価値観を共有し育てていく場でもある、トイレの作り方ひとつでもメッセージを受け取り活用してほしい」

この「さかのうえテラス」ができたのは、もともとは学長室や会議室などがあった場所です。

大学が坂之上に移転した60年前に建てられましたが、耐震基準を満たしていなかったことから、建て替えました。

そこで新たな施設に求める機能を学生らに募ったところ得られた回答は、「楽しく集える場所」「おしゃれなカフェ」「SNS映えするスポット」。こうした学生の声をもとに、気軽に集まれて、見通しが良い日には、桜島や錦江湾も見渡せる、おしゃれな“映えスポット”が完成しました。

（4年生）「（アンケートで）カフェみたいなのをと書いた。もっと早くできてほしかった。みんなが集まる場所ができた気がする、食堂以外の集う場所としてひとつの居場所になったらいい」

（鹿児島国際大学 小林潤司学長）「学生・教職員そして地域のみなさんも来て交流したりくつろいだりできる場を作りたかった。新入生にも新しい場で友達をつくり学生時代のいい思い出を作ってもらえたら」

さかのうえテラスは、今年4月1日に供用を始める予定で、カフェテリアは一般の利用もできます。

