奄美空港に24日、アメリカ軍のオスプレイが着陸しました。先に着陸していた米軍ヘリの整備のためとみられます。

24日午前9時半すぎ、奄美空港に着陸したアメリカ軍のオスプレイ1機。

鹿児島県によりますと、沖縄県のアメリカ軍普天間基地の海兵隊太平洋基地司令部から、23日夕方、「24日、奄美空港に米軍オスプレイ1機が着陸する予定だ」と事前の使用届が出されました。

九州防衛局によりますと、アメリカ軍のUH－1ヘリ1機が燃料補給のために奄美空港に着陸した後、点検で整備が必要になったということで、オスプレイはこのヘリの整備のために奄美空港に着陸したとみられています。

オスプレイは着陸からおよそ30分後に飛び立ちました。民間機への影響はなく、アメリカ軍のヘリはとどまったままです。

県によりますと、アメリカ海兵隊から24日夕方、再びオスプレイ1機が奄美空港に着陸すると連絡があったということです。

アメリカ軍のオスプレイが県内の空港に着陸したのは去年4月以来です。なお、アメリカ軍機は去年、県内の空港には全国で2番目に多い58回着陸しています。

・