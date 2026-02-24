【低気圧】２５日（水）九州通過

前線上の「低気圧」が２５日（水）に九州を通過する見込みです。九州各地で雨が降り、佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県では、「１時間あたり３０ミリ以上」の【激しい雨】が降るおそれがあります。

各県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雨シミュレーション（３０分ごと）２４日（火）～２５日（水）

［２４時間予想降水量（多い所）］

▶２４日（火）午後６時～２５日（水）午後６時

福岡県 ７０ミリ

佐賀県 ８０ミリ

長崎県 １５０ミリ

熊本県 ８０ミリ

鹿児島県 １２０ミリ ※大分・宮崎は未発表です。

シミュレーションによると、２５日（水）朝までに雨は止みそうです。しかし、シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（２５日（水）～ ３月３日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

２７日（金）～２８日（土）、３月２日（月）から３日（火）は、前線を伴った「低気圧」が再び九州を通過する見込みで、各地で雨の予報となっています。

