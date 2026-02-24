県下一周駅伝は24日が4日目です。長い上り坂が続く大会最大の難所「亀割峠」に、12地区のランナーが挑みました。

鹿児島県内12地区のランナーが5日間、52区間567.5キロでたすきをつなぐ県下一周駅伝。4日目は、霧島市国分から鹿屋市までの10区間・106.2キロです。

1区の選手が挑むのは、およそ8キロにわたって登り坂が続く、大会最大の難所・亀割峠。

郷土入りの曽於は、増田悠大選手を応援しようと、職場の同僚が登り坂で待ち構えます。

レースは中盤から、曽於と肝属が抜け出します。曽於の増田選手が応援団の前を先頭で登っていきます。

（曽於増田選手の職場の同僚）「普段はおとなしいが、走っているときはかっこいい。さすがでした、かっこいい」

熾烈な争いを制し、区間賞を獲得しました。

「うれしいよ。ありがとう」

（曽於・佐野広幸さん）「一緒に練習してきた仲間。区間賞を取ってほしいというのがチームの思いだったので、この思いを届けられただけでうれしい」

「おめでとう」「母心として泣きそうだったよ～」

（1区区間賞・曽於 JAそお鹿児島・増田悠大選手）「職場のみなさんや地域の方々、いつも自分を応援してくれるすべての人が応援に来てくれて、本当に力になった」

「亀割峠で区間賞を取ることができて本当にうれしい」

一方、肝属の兵藤選手は接戦の末、敗れましたが、過去の自分を超えることができました。

（肝属 鹿屋体育大学・兵藤颯太選手）「1年生で走ったときよりも1分以上更新できたので、それを自信に今後も頑張っていきたい」

また、初出走となった鹿児島の黒木選手は6位でした。

（鹿児島 鹿児島大学・黒木貫太郎選手）「かなり緊張したが、最後まで楽しく走れた。登り坂がかなり急で、もっと途中も粘れるように練習を積もうと思った」

ゴールの鹿屋市にトップで姿を見せたのは、郷土入りした肝属で、3年連続で4日目の日間優勝を果たしました。2位は姶良、3位は鹿児島でした。

（肝属 鹿屋体育大学大学院・栗原直也選手）「日間3連覇、素直にうれしい。4日間いい順位できている。5日目もきょうと遜色ないメンバーをそろえられるので、頑張ってほしい」

日間順位です。

4日間の総合順位です。

あす25日は最終日、南大隅町から鹿児島市までの11区間113.4キロでたすきをつなぎます。

