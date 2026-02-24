ロシアによるウクライナへの軍事侵攻からきょう2月24日で4年です。停戦への道筋が見えない中、鹿児島県内では今も、ウクライナから15人が避難生活を続けています。

「ウクライナが消えてしまう」

軍事侵攻前から鹿児島で暮らすウクライナ人女性は不安を抱いています。

（郡山虹夏さん）「日本だと4年だという風に毎年思い出すが、ウクライナはあの日から毎日同じ。ウクライナが消えてしまうのではないか」

ウクライナ東部・ドニプロ出身の郡山虹夏さん(29)です。10年前に来日し、日本人の夫、息子(4)、娘(4か月)と鹿児島市で暮らしています。

虹夏さんの母と妹は、侵攻直後の3月に鹿児島市に避難。母親は児童クラブで働き、妹は高校生で日本の大学への進学を目指しています。

国連によりますと、ウクライナではこの4年で、1万5000人以上の民間人が亡くなりました。

虹夏さんの故郷も戦火に巻き込まれつつあります。去年11月8日の夜、虹夏さんの実家のマンションにロシア軍の無人機が直撃。虹夏さんの部屋は離れていましたが、その衝撃で窓ガラスが割れるなど被害を受けました。

（虹夏さん）「ミサイルが当たったときは（母は）ちょっとおかしくなった、帰りたいと言い出して。やっぱり私の家だとなる。（妹は）夜も朝も泣いて学校も行かなかった、その日は」

しかし、侵攻から4年。鹿児島でもウクライナへの関心は薄れつつあると感じています。

（虹夏さん）「本当に聞かれる『戦争終わったんですね』という感じ。戦争になる前にどこかの国で何かが起こっていることを私自身も注目しなかったから、自然は自然だが、知られるとすごくうれしい」

去年の秋、二児の母となった虹夏さん。子どもたちの未来を案じています。

（虹夏さん）「今は飛行機は殺しに来る武器として、花火も爆弾の音にしか感じない。私の子どもは飛行機を見て喜ぶが、ウクライナの子たちはそれができない。夢のような平和な世界だけどシンプルな幸せを知ってほしい」

