２３日、江蘇省句容市の宝華山国家森林公園で披露された獅子舞。（句容＝新華社配信／鐘学満）

【新華社北京2月24日】中国では春節（旧正月）連休（15〜23日）に、各地で獅子舞や伝統芸能の披露、ランタンの装飾などが行われ、人々は思い思いの休日を楽しんだ。

２３日、貴州省遵義市の烏江寨でジェットブレードを体験する観光客。（遵義＝新華社配信／袁福洪）

２２日、甘粛省敦煌市で行われたランタンフェスティバル。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

２３日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市で花見を楽しむ観光客。（文山＝新華社配信／熊平祥）

２２日、湖南省婁底（ろうてい）市双峰県で火竜（花火を使った竜舞）を舞う人々。（婁底＝新華社配信／李建新）

２２日、河南省安陽市の考古小鎮で披露された、ランタンを使った伝統舞踊。（安陽＝新華社配信／畢興世）

２２日、海南省三亜市南山文化観光区の花畑で、カメラに向かってポーズを取る子ども。（三亜＝新華社配信／陳文武）

２３日、広西チワン族自治区南寧市の南湖畔の緑地でレジャーを楽しむ親子。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

２２日、雲南省昆明市にある雲南民族村で民族衣装を披露する出演者。（昆明＝新華社配信／梁志強）

２３日、甘粛省平涼市の李店村で披露された高足踊りのパフォーマンス。（平涼＝新華社配信／王毅）

２３日、広西チワン族自治区南寧市の南湖畔の緑地で遊ぶ子ども。（南寧＝新華社記者／陸波岸）