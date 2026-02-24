24日（火）東京は暖かくて日差しも出ましたが、だんだん雲が分厚くなってきました。天気は下り坂に向かっています。

25日（水）は西日本から東北で雨や雪が降りそうです。

24日夜は、西日本の全域で雨、東北北部の一部で雪が降っています。

このあと、前線や低気圧の雲が東に広がります。25日朝、通勤通学の時間帯は、東北北部で雪、その他は広い範囲で雨が降るでしょう。特に西日本や東日本の太平洋側では雷を伴って激しく降るところもありそうです。

日中から夜にかけてこの雲は東に抜けていきます。天気は西から回復に向かいますが、関東は25日夜まで雨が残るでしょう。

週間予報です。

この先、天気は短い周期でコロコロ変わりそうです。

26日（木）は日差しの出るところもありますが、27日（金）〜28日（土）は広い範囲で雨が降るでしょう。そのあと、3月1日（日）2日（月）は晴れるところが多いですが、3日（火）は再び西から天気は崩れそうです。

ただ、最高気温は全国的に平年よりも高い状態が続き、雨が降っても平年より2度以上高くなる日もありそうです。ということで、この先1週間は、天気の変化は大きいですが、気温の変化は小さい見込みです。